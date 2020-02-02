القاهرة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار مدينة الغردقة المصرية لاستضافة حفل جوائز الأفضل في إفريقيا في نسختيه القادمتين، بعد نجاح تنظيمها للحفل الماضي الذي أقيم في مطلع يناير الجاري.واعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي في اجتماعه اليوم الذي أقيم بالمغرب اختيار مدينة الغردقة لتنظيم الحفل لمدة عامين متتالين في 2020م و2021م.//انتهى//23:42ت م0261