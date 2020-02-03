المدينة المنورة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسانطلق الحفل الخامس من موسم سباقات الفروسية بميدان المدينة المنورة لموسم 2020 ، حيث تضمن خمسة أشواط على مسافات مختلفة.وشاركت الخيل العربية لجميع الدرجات في الشوط الأول الذي انطلق على جائزة ميدان فروسية المدينة المنورة بقيمة ١٠٠ ألف ريال، وفاز بها الجواد «لحيف الخالدية » للمالك عبدالله آل سعد ، على مسافة 1600 متر ، أما الشوط الثاني المخصص لإنتاج السعودية للخيل التي لم تربح وعلى جائزة ميدان فروسية المدينة المنورة ، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، فاز بها الجواد «ساحقهم»، للمالك عبدالإله المنصور ومسافته 1400 متر، بينما كان الشوط الثالث لإنتاج السعودية لجميع الدرجات على جائزة «الجامعة الإسلامية »، بقيمة 100 ألف ريال ، فاز بها الجواد «شهد الرضاب » للمالك إسطبل علي صالح التويجري ، وذلك على مسافته 1200 متر .أما الشوط الرابع فكان لإنتاج السعودية لجميع الدرجات على كأس «جامعة طيبة »، وجائزته 100 ألف ريال ومسافته 1000 متر، فاز به الجواد "أصوك الرأس" للمالك أبناء مويسان العتيبي ، وكان الشوط الخامس للخيل المستوردة لجميع الدرجات على كأس « شركة ينبع السعودية البتروكيماوية (ينبت) »، بقيمة 120 ألف ريال، وفاز به الجواد «أوتري مير» ، للمالك إسطبل الدكتور نعيمات علي المسافة 2000 متر .وشهد الحفل حضور عدد من الشركاء والداعمين من كل من شركة ينبع السعودية البتروكيماوية (ينبت) وجامعة طيبة والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ، مما كان له بالغ الأثر في نجاح وتميز فعاليات وأشواط هذه النسخة ، كما تأتي هذه الشراكة في سياق دعم رياضة الفروسية في بلادنا، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص في التعاون لإبراز دورها في هذا الجانب.// انتهى //00:23ت م0264