بريدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسبدأت “حاضنة إثراء” بمنطقة القصيم اليوم، تنفيذ برامجها التدريبية والتطويرية، بمجمع الأمير فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبين ومجمع أم المؤمنين عائشة للموهوبات ببريدة، التي تستهدف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بالشراكة مع شركة أرامكو ممثلة بـمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" خلال ثلاثة فصول دراسية للعمل على رفع مهارات التواصل الحياتية والبحث العلمي في مسارات العلوم والرياضيات.ويقوم 24 مدربًا ومدربة من تعليم القصيم جرى تدريبهم بمركز "إثراء" بمدينة الظهران بالعمل على تنمية مهارات وقدرات 1000 من المعلمين والمعلمات، و6000 آلاف من الطلاب والطالبات للفترة من يناير 2020 إلى مايو 2021 سعيًا إلى تطوير مهارات المعلمين والمعلمات في مجال تدريب الطلاب والطالبات وتقديم العلوم المعرفية لهم في قوالب ممتعة ومفيدة، والعمل على تشجيع أساليب البحث العلمي في تسعة مسارات بمجالات العلوم والرياضيات وبناء مهارات التواصل الحياتية.وأوضح مشرف حاضنة إثراء في الإدارة العامة سلطان بن خالد الرشيدي أن المدربين والمدربات من تعليم القصيم قد اجتازوا التدريب على مسارات البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع، تحت إشراف متخصصين استقطبوا من أفضل الجهات التعليمية وبدأوا بتفعيل البرنامج الإثرائي.من جانبها بينت مديرة إدارة الموهوبات مشرفة تعليم القصيم لحاضنة إثراء هند النويصري أن الحاضنة تركز في برامجها على الاستكشاف من جديد للنظريات المألوفة، وعلى التجريب والمحاكاة والتحليل والتفسير والاستقصاء والتواصل مع العلوم والعلماء من خلال الإضافات الإثرائية، ليتعلم الطالب عن حياتهم كيف فكروا وكيف عملوا، وكيف حولوا شغفهم وعلمهم إلى واقع ملموس في جميع جوانب الحياة.// انتهى //00:23ت م0265