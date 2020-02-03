الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسوصل دولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة .وكان في استقبال دولته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ - الوزير المرافق - ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس .// انتهى //00:43ت م0268