عام / رئيس وزراء جمهورية اليونان يصل الرياض
الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس
وصل دولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة .
وكان في استقبال دولته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ - الوزير المرافق - ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس .
// انتهى //
00:43ت م
0268