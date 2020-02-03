أبوجا 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسحذر وزير الصحة النيجيري، أوساجي أهنير، من أن "الأمراض الاستوائية" ومنها دودة غينيا وعمى النهر والجذام، تهدد حياة 100 مليون شخص في نيجيريا.وافاد الوزير النيجيري في تصريحات امس أن حياة 100 مليون شخص مهددة بخطر الأمراض الاستوائية، موضحًا أن تلك الأمراض تؤثر أكثر على الفئات الهشة اقتصاديا، التي تعاني من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، ومن شح المياه الصالحة للشرب.وتودي الأمراض الوبائية بحياة مئات الأشخاص في نيجيريا سنويا، كما يتسبب شح المياه الصالحة للشرب، وقلة الخدمات الطبية الفاعلة، بارتفاع عدد الوفيات في البلاد.وقد توفي خلال الشهر الماضي 41 شخصًا في نيجيريا، جراء الإصابة بحمى لاسا التي تفشت مؤخرا في البلاد.// انتهى //02:08ت م0270