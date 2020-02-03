بيساو 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسدعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" لجنة الانتخابات، والمحكمة العليا في غينيا بيساو، إلى مراجعة محاضر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في أجل ينتهي 7 من فبراير الجاري.وتأتي مطالبة "الإيكواس" مراجعة المحاضر، بعد شهر على تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وإعلان لجنة الانتخابات، عن فوز المعارض عمارو سيسوكو إمبالو برئاسة البلاد.وقال كالا أنكوريو، وزير الخارجية النيجري، رئيس مجلس وزراء "الإيكواس"، إن لدى المجموعة الاقتصادية "التزاما من الجانبين السياسيين، بالامتثال لهذه العملية، لما فيه مصلحة دولة غينيا بيساو".وعاشت غينيا بيساو خلال السنوات الأخيرة، على وقع أزمة سياسية، بين الرئيس منتهي الولاية جوزي ماريو فاز، والحزب الحاكم، وهو ما جعل الأخير يختار مرشحًا غيره للرئاسة، فيما خاض هو السباق الرئاسي كمترشح مستقل، وقد دعم في الجولة الثانية، المترشح المعارض.// انتهى //02:49ت م0272