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الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة سعد النصار
أمير الرياض يستقبل رئيس وزراء الجمهورية اليونانية
أمير الشمالية يدشن مشروعات صحية برفحاء بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال
آل جابر يلتقي نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن
وزير الإعلام يستقبل وزير الإعلام والتنمية المجتمعية الكازاخستاني
وزير العمل يصدر قرارًا لتوطين مهنة الصيدلة «تدريجياً»
«الصحة»: لم تُسجَّل أي إصابة مؤكدة بـ«كورونا» المستجد في المملكة
إمارة الشرقية تدعو الخريجين للتقدم على شغل «75» وظيفة إدارية
مدني مكة يدعو لإتباع إرشادات السلامة خلال هطول الأمطار
وفاة 56 حالة اضافية من المصابين بفيروس كورونا في هوبي الصينية
الصين تحرق جثث ضحايا فيروس كورونا
الصين تضخ 173 مليار دولار للحفاظ على السيولة إثر تدعيات «كورونا»
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب غربي الصين
الصين تتجاهل العروض الأميركية للمساعدة في مكافحة «كورونا»
الصومال تعلن حالة الطوارئ بسبب غزو الجراد وتطالب بدعم مالي
واشنطن تعلن الحجر الصحي على 1000 شخص عائدين من الخارج
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