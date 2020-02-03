الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة سعد النصارأمير الرياض يستقبل رئيس وزراء الجمهورية اليونانيةأمير الشمالية يدشن مشروعات صحية برفحاء بقيمة تجاوزت 20 مليون ريالآل جابر يلتقي نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمنوزير الإعلام يستقبل وزير الإعلام والتنمية المجتمعية الكازاخستانيوزير العمل يصدر قرارًا لتوطين مهنة الصيدلة «تدريجياً»«الصحة»: لم تُسجَّل أي إصابة مؤكدة بـ«كورونا» المستجد في المملكةإمارة الشرقية تدعو الخريجين للتقدم على شغل «75» وظيفة إداريةمدني مكة يدعو لإتباع إرشادات السلامة خلال هطول الأمطاروفاة 56 حالة اضافية من المصابين بفيروس كورونا في هوبي الصينيةالصين تحرق جثث ضحايا فيروس كوروناالصين تضخ 173 مليار دولار للحفاظ على السيولة إثر تدعيات «كورونا»زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب غربي الصينالصين تتجاهل العروض الأميركية للمساعدة في مكافحة «كورونا»الصومال تعلن حالة الطوارئ بسبب غزو الجراد وتطالب بدعم ماليواشنطن تعلن الحجر الصحي على 1000 شخص عائدين من الخارج// يتبع //06:07ت م0003