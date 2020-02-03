و أفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ركائز الحل العادل ) : يرتكز الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية على أسس واضحة، لاتغيب عن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ولا عن الاحتلال الاسرائيلي وبطبيعة الحال المجتمع الدولي ، وهي القرارات الدولية ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وأيضا مبادرة السلام العربية التي صدرت عن المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت عام 2002 لتكون المشروع العربي للسلام ، وتقوم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي من جميع الأراضي العربية وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.واعتبرت ان القرار الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية عبّر بحزم عن الموقف الموحد المتمسك بالمرتكزات الأساسية للحل العادل والدائم ، ويعني إفقاد الاحتلال أية مشروعية مهما كانت قراراته الأحادية وإجراءاته التوسعية ، وأن فرض الأمر الواقع بالاستيطان السرطاني ومشاريع سياسية منحازة للاحتلال ، لن يجبر الفلسطينيين ولا الموقف العربي على القبول بها ، لأنه ببساطة يعني قبولا بأطماع الاحتلال وما يسعى اليه من مخطط لتصفية القضية تحت عنوان المفاوضات ، ولطالما أفشل الاحتلال كافة المفاوضات السابقة ليواصل جرائمه في قضم الأراضي الفلسطينية .ورأت أن موقف المملكة وهي صاحبة المبادرة العربية ، والرائدة في دعمها للفلسطينيين ، يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفق الأطر والمرجعيات التي يؤيدها المجتمع الدولي وهو ما تحاول اسرائيل تجاوزه بشتى السبل وأشكال جرائم الحرب.// انتهى //06:07ت م0006