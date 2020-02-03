اقتصادي / الأسهم الصينية تخسر حوالى 9% بسبب كورونا في أول جلسة تداول بعد عطلة طويلة
الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
شنغهاي 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس
هوت بورصتا الصين القاريّة صباح الإثنين في مستهلّ أول جلسة تداول تعقدانها بعد عطلة طويلة، إذ بلغت خسائرهما حوالى 9%، وذلك بسبب هلع المستثمرين من فيروس كورونا المستجدّ الذي تفشّى في البلاد وتداعيات هذا الوباء على الاقتصاد.
وفي أول جلسة تداول منذ عطلة رأس السنة القمرية والتي تمّ تمديدها بسبب الوباء المتفشّي، خسر المؤشر الرئيسي في بورصة شانغهاي 8,73 بالمئة من قيمته ليبلغ 2716,70 نقطة، في حين خسر المؤشر الرئيسي في بورصة شنتشن 8,99% من قيمته ليبلغ 1598,80 نقطة.
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