طرابلس 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إستمرارخرق الهدنة بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى كافة المحاور جنوب العاصمة ، وفى شرق مصراتة وجنوبها ، مشيرة الى سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين فى سرت ومصراتة، وموضحة قصف سلاح الجو عدد من المركبات فى منطقة أبو قرين .وأشارت الصحف إلى عودة إنقطاع التيار الكهربائى على أجزاء كبيرة من العاصمة طرابلس وعدد من مدن الغرب لساعات وصلت أكثر من 10 ساعات ، مشيرة إلى إعلان شركة الكهرباء أن السبب هو توقف محطة جنوب طرابلس بالكامل وفقد ما قيمته 400 ميغاوات بسبب إحراق القمامة بجوار المحطة مما أدى الى زيادة العجز .ونقلت تأكيد رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا جان بول كافاليري أن المفوضية لاتزال متواجدة في العاصمة طرابلس رغم إغلاقها مركز التجمع والمغادرة بالمدينة بسبب الأوضاع الأمنية.وتطرقت إلى دعوة سفير ألمانيا أوليفر اوفتشا، الأطراف الليبية إلى الإمتناع عن أي شكل من أشكال الأنشطة العسكرية بالقرب من مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، معربا عن تقديره لعمل مفوضية اللاجئين في ليبيا وجميع المنظمات الإنسانية في هذه ظروف صعبة.وسلطت الضوء على على الخلافات الأوروبية مع تركيا، حول الملف الليبي، وتأثيرها على المشهد العام للعلاقة التي تربطها مصالح اقتصادية وسياسية،مضيفة أن مؤتمر برلين كان البداية الفعلية لهذا الخلاف الكبير، بعد إخلال تركيا بتعهداتها بالتوقف عن توريد الأسلحة والمرتزقة إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق.ونوهت عن لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع نظيره التونسي قيس سعيد،وكشفه عن إتفاق الجانبين على منع تدق الأسلحة وعلى عقد لقاءات مع كافة الأطراف والقبائل الليبية إما في تونس أو في الجزائر، شريطة أن تحظى الخطوة بتأييد أممي ومن طرف صناع القرار في ليبيا، مشدا على ضرورة أن تكون تونس والجزائر هما «بداية الحل» للأزمة الليبية.// انتهى //07:16ت م0009