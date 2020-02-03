عام / ثوران بركان في جزيرة بجنوبي اليابان
الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
طوكيو09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس
اعلنت السلطات اليابانبة أن بركانا في جزيرة نائية بجنوب اليابان ثارصباح اليوم الاثنين مطلقا الصخور وأعمدة الدخان الضخمة في السماء.
وذكرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية أن تدفق الحمم البركانية - كتلة مدمرة من الرماد الساخن وشظايا الحمم البركانية والغازات- تحرك لمسافة حوالي 600 متر على طول جانب الجبل .
ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.
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