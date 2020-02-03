طوكيو09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واساعلنت السلطات اليابانبة أن بركانا في جزيرة نائية بجنوب اليابان ثارصباح اليوم الاثنين مطلقا الصخور وأعمدة الدخان الضخمة في السماء.وذكرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية أن تدفق الحمم البركانية - كتلة مدمرة من الرماد الساخن وشظايا الحمم البركانية والغازات- تحرك لمسافة حوالي 600 متر على طول جانب الجبل .ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.// انتهى //07:21ت م0010