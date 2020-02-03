إسلام آباد 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم احتجاج باكستان الشديد إزاء انتهاك الهند اتفاقية وقف إطلاق النار واستمرار قواتها في قصف المناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأخبرت عن إبداء باكستان تضامنها مع الصين في التصدي لفيروس كورونا القاتل، وعزمها على تقديم مساعدات طبية.واهتمت بعزم الحكومة الباكستانية على توسيع دائرة جني الضرائب لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.وتطرقت إلى توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم إلى ماليزيا في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي مهاتير محمد.وتناقلت الصحف إقرار وزارة الخارجية الأمريكية بالتحسن الذي طرأ على البيئة الأمنية في باكستان، وذلك في أحدث نصائح السفر الصادرة عنها.وعرجت على تقرير فريق المراقبة التابع للجنة مجلس الأمن الدولي المشرفة على العقوبات المفروضة على تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، الذي كشف عن أن باكستان أيضًا كانت ضحية للإرهاب العابر للحدود.وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات عملية السلام الأفغانية، والجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم السلام في أفغانستان.// انتهى //08:23ت م0014