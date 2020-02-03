إسلام آباد 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسقتل سبعة أشخاص من أسرة واحدة في منطقة حدودية باكستانية إثر سقوط قذيفة أطلقت من الأراضي الأفغانية الليلة الماضية.وأوضح مسؤولون باكستانيون أن قذيفة هاون أطلقت من إقليم كنتر الأفغاني وسقطت على منزل أحد القرويين في بلدة سلارزاي الباكستانية الحدودية ما أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل ومقتل سبعة أشخاص كانوا بداخله.وباشرت السلطات المحلية أعمال الإغاثة، وانتشلت جثث القتلى ونقلتها إلى المستشفى.// انتهى //08:23ت م0015