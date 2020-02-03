لندن 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بمستقبل علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ عملية المغادرة رسميًا الجمعة الماضية.وكتبت عن إعلان رئيس الوزراء البريطاني مراجعة سياسات إطلاق سراح المتهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب بعد تنفيذ أحد الذين تم إطلاقهم حديثًا جريمة إرهابية أمس في جنوب لندن جرح على إثرها شخصين.عربياً، دعت الصحف المجتمع الدولي إلى دعم جهود السلام في ليبيا ووقف التدخلات الخارجية في البلاد.ونقلت أنباء عن تباين وجهات النظر في الشارع العراقي بعد الإعلان عن تولي محمد علاوي منصب رئيس الوزراء.وفي الشأن الدولي، كتبت صحف بريطانيا عن ارتفاع ضحايا فيروس كرونا إلى 360 شخصًا، وجهود الحكومة الصينية في احتواء المرض.// انتهى //08:32ت م0017