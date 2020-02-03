نجران 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسيرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً، الملتقى الثالث للمسؤولية المجتمعية، الذي تنظمه جامعة نجران، بحضور مديري الجهات الحكومية، وعدد من منسوبي القطاع الخاص في المنطقة، وذلك على مسرح المبنى الإداري بالجامعة "البرج".وثمن معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، لسمو أمير المنطقة رعايته للملتقى الثالث للمسؤولية المجتمعية، ومتابعة سموه المستمرة لما تقدمه الجامعة في خدمة المجتمع، وبما يسهم في تطوير الكوادر البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من القطاعات الحكومية والخاصة.وأوضح أن الملتقى يأتي ضمن مبادرات الجامعة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتقديم أفضل الخدمات المجتمعية، من خلال تسخير إمكاناتها وكوادرها الأكاديمية بما يخدم العمل الإداري لدى الجهات الحكومية ويساهم في خدمة المجتمع.وأشار الدكتور السبيعي إلى أن الملتقيين الأول والثاني أثمرا عن توقيع أكثر من 30 اتفاقية وشراكة بين الجامعة والجهات الحكومية والخاصة لتقديم الدورات التدريبية والتطويرية المجتمعية، كما أن الجامعة نفذت أكثر من 130 برنامجاً تدريبياً خلال العام الماضي استفاد منه نحو 3500 شخص، كما تم عقد 5 ورش عمل حضرها أكثر من 181 شخصاً، إضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات التثقيفية والدورات التعليمية الموجهة للمجتمع.// انتهى //09:19ت م0019