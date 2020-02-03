نجران 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نحران ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق نجران "حكمة" غدَا, محاضرة بعنوان "حقوق الراعي والرعية " يلقيها الشيخ على بن أحمد الحارثي, وذلك بعد صلاة المغرب بجامع عثمان بن مظعون بمحافظة خباش.وتأتي المحاضرة ضمن برامج فرع الوزارة بالمنطقة لهذا العام.// انتهى //09:30ت م0021