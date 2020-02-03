ثقافي / "حقوق الراعي والرعية " محاضرة للمكتب التعاوني شرق نجران
الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
نجران 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نحران ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق نجران "حكمة" غدَا, محاضرة بعنوان "حقوق الراعي والرعية " يلقيها الشيخ على بن أحمد الحارثي, وذلك بعد صلاة المغرب بجامع عثمان بن مظعون بمحافظة خباش.
وتأتي المحاضرة ضمن برامج فرع الوزارة بالمنطقة لهذا العام.
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09:30ت م
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