القاهرة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة تكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي.وعرجت على الوضع في الأراضي اللبنانية، مبرزة خروج مئات اللبنانيين في مسيرات عبر شوارع بيروت وطرابلس رفضًا للحكومة الجديدة وإعلان عدم ثقتهم بها.وأشارت الصحف إلى الانقسام الذي شهده الشارع العراقي بشأن تكليف الرئيس برهم صالح لمحمد علاوي تشكيل الحكومة الجديدة، لافتة الانتباه إلى المظاهرات التي انطلقت في مدن العراق احتجاجًا على تكليف علاوي.وتناقلت تأكيد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه تقرر عقد اجتماع جديد في منتصف شهر مارس المقبل لوزراء خارجية الدول التي تسعى لاتفاق سلام في ليبيا.وأبرزت الاجتماع الذي يعقده وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اليوم في جدة لبحث موقف المنظمة من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ونشرت مطالبة الفصائل الفلسطينية الرئيس محمود عباس باتخاذ إجراءات وخطوات عملية على أرض الواقع لمواجهة خطة السلام الأمريكية، والتشكيك الروسي في جدوى الخطة كونها لا تمتثل لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن الهجوم الذي شنه مقاتلون من حركة الشباب الصومالية الإرهابية على قاعدة لقوات الحكومة في منطقة قلمو بإقليم سبيلي الأوسط المجاور للعاصمة مقديشو، مما أسفر عن مقتل 7 مسلحين.// انتهى //09:32ت م0022