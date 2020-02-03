الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسينظم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة " المؤتمر الـدولي الرابع لعلاجيات أمـراض القلب والأوعية الـدموية " خلال الفترة من 17 إلى 19 جمادى الآخرة 1441هـ, بمشاركة نخبة من المختصين على المستوين المحلي والعالمي, وذلك في فندق الفور سيزن بالرياض .وأوضح مدير مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور يحيى بن شليان الحبيشي أن هذا التجمع الطبي العالمي يأتي ضمن ما يقوم به المركز لمواكبة أحدث الدراسات في مجال علاجيات أمراض القلب و الأوعية الدموية ، مبينا أنه سيتم من خلاله تبادل الخبرات وتسليط الضوء على المستجدات الطبية على المستوى العالمي ومناقشة عدة محاور في علاجيات أمراض القلب .وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة للمشاركين لتبادل الأفكار والتعاون وفهم استراتيجيات العلاج المناسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، مما يكون له تأثير على صحة المرضى والرعاية الدوائية المناسبة.من جانبه بين مدير إدارة الخدمات الصيدلية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن المؤتمر سيتناول أبرز محاوره و جلساته العلمية أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في الوقاية من السكتات القلبية و التخفيف من حدوثها خصوصاً في علاجيات تخثر الدم ومثبطات مستوى الكوليسترول .يذكر أنه تم اعتماد 24 ساعة من ساعات التعليم الطبي المستمر لهذا المؤتمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .// انتهى //09:42ت م0024