نجران 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بأندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات أمس, طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل في عدد من الدورات الفنية والصحية، المقامة في أندية الأحياء بالابتدائية الثالثة عشر , والمتوسطة السابعة, والابتدائية الواحدة والثلاثون.وتشتمل الدورات التدريبية التي تستمر على مدى 8 أيام على الخط العربي للتعريف بالخط الكوفي واكتساب مهارات التدريب، ودورة في الفن التشكيلي لإكساب المتدربات المهارات الأساسية في للفن التشكيلي، ودورة في المهن الصحية للتعريف بأهمية الخيارات الغذائية وتأثيرها على صحة الإنسان وكيفية تأثيرها على النظام الغذائي اليومي.// انتهى //09:50ت م0028