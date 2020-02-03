الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسالتقى دولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم، بقصر الملك سعود في الرياض، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وجمهورية اليونان، وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //11:17ت م0049