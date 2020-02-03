الدمام 09 جمادى الآخرة1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسيشارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي؛ ممثلا عن القطاع الخاص الخليجي بعد غد؛ في الاجتماع الـ 28 للجنة السوق الخليجية المشتركة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يستمر لمدة يومين، بمدينة الرياض.ويبحث الاجتماع الذي يحضره مسؤولي وممثلي اتحادات الغرف الأعضاء من دول المجلس، عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها تقرير الأمانة العامة للاتحاد حول مرئيات الاتحادات والغرف الأعضاء في التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، عند ممارسة أحد المسارات العشر للسوق الخليجية المشتركة.وتشمل هذه المسارات التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بالإضافة إلى تملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصـحة والخدمات الاجتماعية.// انتهى//11:20ت م0050