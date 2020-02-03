الخليل - نابلس 9 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 3 فبراير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم أربعة فلسطينيين من محافظتي الخليل ونابلس.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس وداهم عدة منازل، واعتقل الشاب كنعان زلموط مسؤول قسم المياه في بلدية البلدة، والأسير المحرر معروف نايف حنني، بعد أن داهم منزليهما وعاث فيهما خرابًا.وفي ذات السياق ذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض أن جيش الاحتلال اعتقل الفتى نديم هيثم محمود الصليبي خلال اقتحام منطقتي حارة بحر والبقعة في البلدة، فيما اقتحم جيش الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، واعتقل الشاب إسلام موسى عبدالخالق سدر واقتاده إلى جهة غير معلومة.// انتهى //11:22ت م0052