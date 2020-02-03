جدة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, يُشرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, بعد غد الأربعاء، حفل جمعية الوداد لرعاية الأيتام بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها والاحتفاء بالأسر المحتضنة على مستوى المملكة.وتُعد الوداد جمعية متخصصة في رعاية الأيتام توكل إليها مهمة متابعة الأطفال وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة وتقديم الاستشارات للأسر وتثقيف المجتمع بذلك, علاوة على تعزيز قيم الرحمة والإحسان والتكافل الاجتماعي.يُذكر أن الجمعية ساهمت هذا العام في تحقيق الأمان والحياة الكريمة لأكثر من 500 يتيم من خلال إسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة ترعاهم وتقدم لهم كل سبل التنشئة الإسلامية الصالحة ليكونوا أفراداً فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم.// انتهى //11:27ت م0053