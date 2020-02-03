بكين 9 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 3 فبراير 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 361 وفاة و 17238 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس.وذكرت اللجنة في تقريرها اليوم أنها تلقت تقارير بوجود 2829 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد و 57 حالة وفاة جديدة يوم الأحد من 31 منطقة على مستوى المقاطعات.وأضافت اللجنة أنه من بين حالات الوفاة، هناك 56 حالة في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة واحدة في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي البلاد، مشيرةً إلى أن 5173 حالة جديدة مشتبهًا بها سجلت أمس /الأحد/.وأوضحت اللجنة أن 2296 مريضًا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما خرج 475 شخصًا من المستشفى بعد شفائهم، لافتةً إلى أنه تم تعقب 189583 شخصًا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 10055 شخصًا خرجوا من دائرة المراقبة الطبية يوم الأحد، فيما يظل الباقون تحت المراقبة الطبية.// انتهى //11:27ت م0054