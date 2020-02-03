أبها09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واساستعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الفرعية، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 82 ألف م2 من الأراضي الحكومية بعد أن تم التعدي عليها في 4 مواقع مختلفة بالمنطقة.وأكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الامانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات و ستتعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي الحكومية طبقاً للأنظمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.وأبان الحميدي أن الإحداثيات التي أزيلت واستعيدت أراضيها تقدر بمساحة 82.800 ألف م2 حاول مخالفون و معتدون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت و إحداثيات متنوعة في مواقع متفرقة دون مستملكات شرعية أو وثائق رسمية أو تراخيص نظامية.وحذر أمين عسير من مغبة التعدي على الأراضي الحكومية لآثاره السلبية و عرقلته لحركة التنمية و العمران في عسير، موضحاً أن ملاحقة المعتدين جاءت في سياق جهود الأمانة في خدمة المواطنين وحماية المصلحة العامة .// انتهى //11:41ت م0057