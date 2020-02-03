الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسشاركت الهيئة العامة للزكاة والدخل في ملتقى " التحول الرقمي المالي " في الرياض أمس، الذي نظمه مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية.واستعرضت الهيئة خلال اللقاء مهامها وأنشطتها وأهم مبادراتها في مجال الزكاة والضريبة، ومناقشة أبرز التحديات والحلول التي تواجه التحول الرقمي خلال الوضع الراهن، وتبادل المعرفة والاستفادة من الممارسات العالمية في مواكبة التطورات وأتمته الإجراءات.وتُعد الهيئة العامة للزكاة والدخل من أبرز الجهات الحكومية في تطبيق التحول الرقمي، سعياً منها لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 من خلال تحويل كافة التعاملات للمكلفين عبر طرق وأدوات رقمية حديثة.وناقش الملتقى عدداً من المحاور، أبرزها ما يواجه القطاع المالي السعودي في العصر الحديث مما يوصف بأنه أكبر عملية تحّول في تاريخه في أتمته العمليات إلى رقمنه جداول أعمال الشركات، وحماية الأصول وإدارة التكاليف، والتخطيط الاستراتيجي، وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة والمحفزة للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة التي تلبي تطلعات المواطنين وفق رؤية المملكة 2030.وشارك في الملتقى قادة القطاع المالي وخبراء التحّول الرقمي والمالي من داخل وخارج المملكة، كما شهد جدول أعمال الملتقى الكثير من الفعاليات والمشاركات المهنية والعلمية المتميزة.واستعرضت رئيس الشرق الأوسط بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية فضيلة جوبالاني تقرير جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين عن التحول التكنولوجي، بالإضافة إلى عقد جلسة عن الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الأعمال التجارية والمالية يقدمها أحد مسؤولي شركة.// انتهى //11:45ت م0059