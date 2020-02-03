المدينة المنورة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأطلقت الوكالة المساعدة للترجمة والشؤون التقنية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات اليوم، برنامج تدريبي بعنوان "التحول الرقمي ودوره في خدمة الحرمين الشريفين وفق المعايير الدولية لتقنية المعلومات", بحضور الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي , وذلك في قاعة الشيخ صالح الحصين بالوكالة .ويهدف البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام إلى تطوير الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وفق الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المبنية على رؤية المملكة 2030 .// انتهى //11:53ت م0060