أبوظبي 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واساكتشفت دولة الإمارات العربية المتحدة مكمنًا جديدًا للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة (أبوظبي) وجبل علي (دبي) بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 ترليون قدم مكعبة.وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهدا اليوم توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"هيئة دبي للتجهيزات " تهدف إلى تطوير موارد الغاز في المنطقة الواقعة بين إمارتي أبوظبي ودبي، وذلك ضمن المشروع المشترك الذي أُطلق عليه إسم "مشروع جبل علي".وتأتي الاتفاقية في أعقاب اكتشاف مخزون ضخم من موارد الغاز الطبيعي في منطقة مشتركة واقعة بين إمارتي أبوظبي ودبي وتغطي مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، ضمن أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي، ما يعزز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول صاحبة أكبر مخزونات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم.// انتهى //11:58ت م0061