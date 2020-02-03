ينبع 09 جمادي الأخر 1441هـ الموافق 03فبراير 2020م واسالتقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين بينبع محمد بن سلامه الجهني وأعضاء مجلس الإدارة.وجرى خلال اللقاء استعراض الخطة التشغيلية للجمعية لعام 1441هـ وما تم تنفيذه خلال الربع الأول من عام 1441هـ.وفي ختام اللقاء قدم رئيس مجلس الإدارة لمحافظ ينبع العضوية الشرفية للجمعية "صديق الكفيف", مثمناً لمحافظ ينبع جهوده في العمل لخدمة هذه الفئة الغالية.// انتهى //12:01ت م0062