تونس 9 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 3 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعٌيد ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، مشيرةً إلى أن الجزائر ستودع مبلغ 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي في إطار دعم الاقتصاد التونسي.وكتبت في الشأن العربي عن تهديد وزير الحرب الإسرائيلي بجولة تصعيد جديدة في قطاع غزة المحاصر تزامنًا مع إطلاق عدة صواريخ على مواقع للمقاومة.وتحدثت صحف الاثنين عن خروج المئات من المتظاهرين العراقيين في مدن عراقية عدة تعبيرًا عن رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي لتأليف الحكومة الجديدة.وتناولت إعلان المصرف المركزي الصيني أنه سيضخ 173 مليار دولار في الاقتصاد لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، مشيرةً إلى إعلان حالة الطوارئ في الصومال بسبب غزو الجراد الصحراوي، وتهديده للأمن الغذائي الوطني.// انتهى //12:04ت م0063