الكويت 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 25ر18 نقطة ليبلغ مستوى 2ر6268 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 % .وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر166 مليون سهم تمت من خلال 7260 صفقة نقدية بقيمة 9ر26 مليون دينار كويتي (نحو 46ر91 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4865 نقطة بنسبة 07ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر137 مليون سهم تمت عبر 4399 صفقة نقدية بقيمة 6ر9 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6976 نقطة بنسبة 36ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 29 مليون سهم تمت عبر 2861 صفقة بقيمة 3ر17 مليون دينار .// انتهى //13:16ت م0084