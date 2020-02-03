جاكرتا 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واساستقبلت معالي وزيرة القوى العاملة الاندونيسية إيدا فوزيه بمقر الوزارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي .وجرى خلال اللقاء بحث ملف تصدير العمالة الإندونيسية إلى المملكة.حضر الاستقبال نائب السفير الأستاذ يحي القحطاني، ورئيس القسم القنصلي الأستاذ سليمان الصفيان .// انتهى //13:16ت م0085