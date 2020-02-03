عام / وزيرة القوى العاملة الإندونيسية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا
الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
جاكرتا 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس
استقبلت معالي وزيرة القوى العاملة الاندونيسية إيدا فوزيه بمقر الوزارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي .
وجرى خلال اللقاء بحث ملف تصدير العمالة الإندونيسية إلى المملكة.
حضر الاستقبال نائب السفير الأستاذ يحي القحطاني، ورئيس القسم القنصلي الأستاذ سليمان الصفيان .
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13:16ت م
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