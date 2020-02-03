جدة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسنظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الشرطة العسكرية بسجون المنطقة أمس, دورة تدريبية لمنسوبات القوات البرية الملكية السعودية عن مهارات التفتيش, وتستمر لمدة خمسة أيام في كل من سجني بريمان والطائف.وعَـد مدير سجون منطقة مكة المكرمة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، هذه الدورة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لتأهيل الكادر النسائي في وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن الدورة تتناول عدة محاور أبرزها مفهوم وأهمية وخصائص التفتيش الأمني، والمبادئ العامة للتفتيش ولائحة الممنوعات، والقواعد الفنية لتفتيش الأشخاص ومستويات التفتيش، بالإضافة إلى قواعد تفتيش الأمتعة والحقائب، وتفتيش الأماكن، والنقاط الأمنية وأجهزة التفتيش، إلى جانب قواعد كتابة محاضر التفتيش والتعامل مع الزوار والمراجعين.يُذكر أن هذه الدورة تأتي بالتنسيق بين المديرية العامة للسجون والقوات المسلحة في إطار التعاون بين الإدارات الأمنية والعسكرية للاستفادة من الخبرات وتطوير الكفاءات البشرية.// انتهى //13:19ت م0086