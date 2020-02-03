سياسي / الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية يلتقي مسؤولًا فنلنديًا
الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
مسقط 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس
التقى المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله ، اليوم في مسقط ، وكيل وزارة الخارجية الفنلندية للسياسات الخارجية والأمنية كاي ساور الذي يزور سلطنة عمان حالياً .
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وبما يخدم المصالح المشتركة ، إضافةً إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها .
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