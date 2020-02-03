مسقط 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسالتقى المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله ، اليوم في مسقط ، وكيل وزارة الخارجية الفنلندية للسياسات الخارجية والأمنية كاي ساور الذي يزور سلطنة عمان حالياً .وبحث الجانبان العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وبما يخدم المصالح المشتركة ، إضافةً إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها .// انتهى //13:20ت م0088