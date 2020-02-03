أبها 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسرأس معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي بقاعة الإجتماعات الرئيسية اليوم الاجتماع الرابع لمجلس الجامعة ، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات المكلف الدكتور محمد الصالح ووكلاء الجامعة.وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات وأقر القواعد المنظمة للموارد الذاتية وتعديل التقويم الجامعي للعام 1441 هـ كذلك إقرار أعداد الطلاب والطالبات المتوقع قبولهم في برامج الدراسات العليا لعام 1442 هـ و تمديد فترة الإتصال العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس .// انتهى //13:21ت م0089