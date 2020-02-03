تبوك 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أمس، في مقر المعسكر الكشفي بتبوك مسابقات أندية الحي الترفيهية والتعليمية في عدة مجالات دينية ورياضية وثقافية، بمشاركة أندية الحي للبنين والبنات من مختلف محافظات المنطقة.وشملت المسابقات حفظ القرآن الكريم، ومسابقة الإلقاء المرتجل (الخطابة والشعر) وكذلك مسابقة الخط العربي (بنين وبنات) ،وفي المجال الرياضي مسابقتي كرة التنس للطاولة (بنين)، وكرة الريشة (بنات).وشهد فعاليات التحكيم للمسابقات رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي مساعد مدير التعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبد الرحمن القعير،الذي أكد أن هذه البرامج إحدى مبادرات شركة تطوير في مسار رؤية المملكة 2030 لبرنامج جودة الحياة، رافعاً شكره لوزارة التعليم لدعمها المستمر لأندية الحي والحرص على تطويرها، منوّهاً بأن أندية الحي تعود على النشء بالفائدة والمصلحة وتساعد على اكتشاف مواهبهم وتحفظ أوقاتهم من الفراغ، واختتم حديثه بالشكر للقائمين على المنافسات والفعاليات والأنشطة بأندية الأحياء للبنين والبنات.// انتهى //13:22ت م0090