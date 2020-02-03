الداير بني مالك 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسنظمت اللجنة المنظمة لمهرجان البن في نسخته السابعة بمحافظة الداير بني مالك أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "الإدارة المتكاملة لشجرة البن وآفأتها" وذلك بمقر خيمة الورش التدريبية بالمهرجان بحي العرقين وفندق الرؤية بالمحافظة.وأوضح مسؤول الورشة التدريبية بالمهرجان أحمد بن حسن المالكي، أن البرنامج الذي شارك فيه ٢٦ مزارعاً هدف إلى توعية المشاركين بكيفية زراعة شجرة البن وأنواعها والطرق الرئيسة للحفاظ عليها، والآفات الحشرية التي تصيب نباتات البن أثناء فترة نموها وبعد الحصاد، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها اللجنة خلال فترة المهرجان.// انتهى //13:24ت م0091