نجران 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بمكتب التعليم في محافظة حبونا أمس، الملتقى الثالث لقادة المدارس، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حسين آل معمر، ومدير مكتب تعليم حبونا فيصل آل رشة، وذلك بمقر فرع الكلية التقنية بالمحافظة.وتناول الملتقى الخطة التنفيذية لتجويد نواتج التعليم ومتطلبات الانضباط المدرسي، ومجالات تطوير الأداء المهني التعليمي للفصل الدراسي الثاني.// انتهى //13:27ت م0093