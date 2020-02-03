رياضي / جدة تستضيف دورة مدربات الريشة الطائرة للمستوى التمهيدي
الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس
أطلق الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالتعاون مع معهد إعداد القادة دورة مدربات الريشة الطائرة للمستوى التمهيدي في نسختها الثالثة للسيدات وذلك في جدة ,على مدار 6 أيام بإشراف المحاضر مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض .
ويتناول برنامج الدورة الحديث عن اللعبة بشكل عام ، مهاراتها الأساسية ، أدواتها ، قانون اللعبة و ارتباطه بدور المدرب وأهم الإستراتيجيات المستخدمة للتدريب في مجال اللعبة .
وأكد رئيس الاتحاد مقرن المقرن أن هذه الدورة تأتي ضمن مجموعة برامج وأنشطة رياضية ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة ,التي يسعى من خلالها لتوفير التعليم الرياضي للسيدات من ممارسات اللعبة و تمكينهن رياضيًا في مجال اللعبة على المستوى المحلي والدولي.
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13:29ت م
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