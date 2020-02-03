الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأطلق الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالتعاون مع معهد إعداد القادة دورة مدربات الريشة الطائرة للمستوى التمهيدي في نسختها الثالثة للسيدات وذلك في جدة ,على مدار 6 أيام بإشراف المحاضر مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض .ويتناول برنامج الدورة الحديث عن اللعبة بشكل عام ، مهاراتها الأساسية ، أدواتها ، قانون اللعبة و ارتباطه بدور المدرب وأهم الإستراتيجيات المستخدمة للتدريب في مجال اللعبة .وأكد رئيس الاتحاد مقرن المقرن أن هذه الدورة تأتي ضمن مجموعة برامج وأنشطة رياضية ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة ,التي يسعى من خلالها لتوفير التعليم الرياضي للسيدات من ممارسات اللعبة و تمكينهن رياضيًا في مجال اللعبة على المستوى المحلي والدولي.// انتهى //13:29ت م0094