جيزان 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم منافسات المرحلة الختامية للمشروع الوطني للتصاميم العلمية التقنية التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمشاركة (22) إدارة تعليمية بالمملكة ، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم ومشرفة العموم بالوزارة صالحة آل بدوي وذلك بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان .ورحب المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي في كلمته المسجلة بجميع الإدارات المشاركة في منطقة جازان ، مثمناً ثقة الوزارة في اختيار جازان لاستضافة هذه الفعالية ،منوهاً بجهود معالي وزير التعليم ومعالي نائبه ومعالي مساعد وزير التعليم في دعم العملية التعلمية والاهتمام بالأنشطة العلمية خارج حجرة الصف التي تساعد على تجويد نواتج التعلم .وعبر الدكتور أبو هادي عن سعادتة باستضافة التصفيات الختامية للمشروع الوطني للتصاميم العلمية التقنية وذلك لما تمثله هذه المشاريع من دعم حقيقي ومباشر لاستثمار مواهب الطالبات والاحتفاء بإبداعهن في المجالات العلمية , لافتاً إلى أن هذه المشاريع والمنافسات المتميزة تقدم للطالبات الفرصة للتفكير والتخطيط والقيام بمشاريع علمية مستقبلية لتمثيل بلادنا الغالية في المنافسات الإقليمية والدولية ورفع راية الوطن عالياً بما يواكب تطلعات ولاة الأمر في أن يبني ويطور شباب وشابات الوطن لصناعة التقنية المتقدمة, متمنياً لجميع المشاركات التوفيق والسداد.من جانبها قالت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم جازان :" إن جازان تشرفت باحتضان تلك المواهب الواعدة المشاركة في التصفيات الختامية للمشروع لعرض مالديهن من مشاريع إبداعية وابتكارات وتعد هذه المسابقات في مجالات الحاسب الآلي والروبوت والطباعة ثلاثية الأبعاد بمثابة فرصة للتفكير والتخطيط للقيام بمشاريع علمية تخدم مستقبل الوطن.من جهتها أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات إشراق ولي أن المنافسة تأتي ضمن الجهود الداعمة لتحقيق الأهداف التعليمية وصقل مهارات الطالبات العلمية ضمن رؤية الوطن 2030 وتطويرها عبر التنافس الشريف بينهم ، مضيفة أن المنافسات ستشهد مشاركة (22) إدارة تعليمية من المملكة بـ (72) مشروعاً علمياً في مجالات الحاسب الآلي والطباعة ثلاثية الإبعاد والمشاريع الإبداعية في مجال الروبوت.وجرى خلال الفعاليات استعراض مشاريع الطالبات عبر المعرض المصاحب حيث قدمن شرحاً عن كل مشروع وأهميته ، وستستمر المنافسات على مدى اليومين المقبلين وستتخلله ورش عمل للطالبات وبرامج متنوعة ورحلات ثقافية ، فيما سيُقام الأربعاء الحفل الختامي و تكريم الإدارات الفائزة والجهات الداعمة والمشاركة. // انتهى//13:34ت م0097