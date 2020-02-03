الأحساء 9 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 3 فبراير 2020 م واسنظم تعليم محافظة الأحساء ممثلا بأندية الحي الترفيهية التعليمية أمس، ورشة عمل تطويرية بعنوان " دور منسقي ومنسقات الإعلام في دعم وإبراز برامج أندية الحي" استهدفت 47 منسقاً ومنسقة إعلامية للأندية.وتناولت الورشة التي هدفت إلى تعريف المشاركين ببرنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية والمهام المناطة بهم في النشر الإعلامي للأنشطة والفعاليات، محاور عدة أبرزها الإطار العام لأندية الحي الترفيهية التعلمية، ومهام المنسق الإعلامي، والخطة الإعلامية للأندية، ومعايير صياغة الخبر الصحفي، وضوابط النشر الإعلامي لأنشطة وفعاليات الأندية، والتقارير الإعلامية لأندية الحي الترفيهية التعليمية.// انتهى //13:34ت م0098