حائل 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة نائب رئيس اللجنة العليا لرالي حائل نيسان الدولي 2020م بالدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتنمية وتطوير وازدهار مناطق المملكة ومنها منطقة حائل وفق أهداف رؤية المملكة 2030 بما ينعكس على المواطن في كل جزء غالي من هذا الوطن.جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه بمناسبة قرب انطلاق رالي حائل نيسان الدولي في نسخته الخامسة عشر .وقال " إن المنطقة بدعم من القيادة الرشيدة وبمتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز وتكامل الجهات الحكومية والأهلية وتكاتف أبنائها تستعد لإطلاق نسخة جديدة من رالي حائل بحرص واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس موسم حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اللذان يوليان الرالي دعماً مضاعفاً للارتقاء به لمنصات عالمية يستحقها ".وأعرب سمو نائب أمير منطقة حائل عن سروره بتواصل فعاليات موسم حائل من خلال إقامة العديد من الفعاليات الدولية في الدراجات والسيارات والهجن والخيل العربية الأصيلة واستثمار الطبيعة المتنوعة بالمنطقة بالشكل الذي يعود على اقتصادنا الوطني والمنطقة بالخير والنماء.// انتهى //14:44ت م0141