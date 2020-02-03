ينبع 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واساختتم تعليم ينبع اليوم, أعمال برنامجه التدريبي "متطلبات الأمن والسلامة لذوي الإعاقة" الذي نفذتهُ مشرفة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم ينبع ريما عيد الرفاعي، بمركز التدريب التربوي بينبع الصناعية بحضور (45) متدربة، واستمر على مدى يومين استهدف منسقات الأمن والسلامة، و قائدات ومعلمات التربية الخاصة بمدارس تعليم المحافظة، وذلك بهدف المحافظة على أمن وسلامة منسوبي المدرسة وتوعيتهم بكيفية التعامل ومساعدة الإعاقة وتعريفهم بالواجبات والأعمال الوقائية المترتبة عليهم في حالات الطوارئ.وأوضحت الرفاعي أن البرنامج تناول عدداً من المحاور شملت مهام لجنة الأمن والسلامة، ووسائل السلامة في المنشأة التعليمية لذوي الإعاقة (حركيًا وسمعيًا وبصريًا)، والتعريف باليوم العالمي لذوي الاحتياجات ومسمياتهم، رؤية 2030 لذوي الاحتياجات الخاصة، والبيئة المؤهلة في مدارس التعليم وأثرها في دمج طلاب ذوي الاحتياجات مع الآخرين، والأخطار التي قد تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية الوقاية منها، وطرق الإخلاء من المنشأة التعليمية في حالة الطوارئ.يذكر أن البرنامج تنوعت فيه الأساليب التدريبية بين المحاضرة والمناقشة وورش العمل المختلفة، بالإضافة إلى تنوع وسائل التدريب، وفي ختام البرنامج تمَ تسليم الشهادات التقديرية للمشاركات.// انتهى //14:46ت م0142