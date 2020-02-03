جدة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسيدشِّن النادي الأدبي الثقافي بجدة بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا غداً, ملتقى قراءة النص السادس عشر تحت عنوان "تحوُّلات الخطاب الأدبي السعودي في الألفيَّة الثالثة"، وذلك في قاعة الشربتلي بمقر النادي.وأوضح رئيس مجلس إدارة أدبي جدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي ، أنَّ حفل تدشين الملتقى سيشهد تكريم الدكتور عبدالله الغذامي، وندوة يقدِّم المشاركون فيها شهادات حول شخصيَّة الأديب عبدالله الغذامي.وبين أن جلسات الملتقى التي ستنعقد لمدة يومين بفندق الدار البيضاء، سيشارك فيها 37 باحثًا وباحثةً من كبار النقَّاد والأدباء في المملكة ، عاداً ملتقى النص هذا العام بالمختلف تمامًا؛ لأنَّه يتكلَّم عن التحوُّلات في هذه الألفيَّة، ويتناول النتاج الذي واكب التحوُّل الكبير، والطموح، والتطلُّع الذي تشهده المملكة العربيَّة السعوديَّة، على مستواها الثقافي، والأدبي، والنقدي والإبداعي أيضًا, فهو ملتقى يرصد هذه التحوُّلات وما طرأ عليها، والنماذج التي أبدعت فيها.وأضاف الدكتور السلمي أنَّ النادي تلقى أكثر من 130 مشاركةً من كبار الأدباء والنقَّاد في المملكة ، أختار مجموعة منها لتقدِّم كأوراق عمل في الملتقى.وأشار رئيس نادي أدبي جدة إلى أنَّ النادي سيقوم بتوثيق أعمال الملتقى في أحد أعداد مجلة علامات؛ لتكون بين يدي الدارسين والمهتمين، مشيدًا بدعم رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان للعمل الثقافي، وإسهامه في إنجاح هذا الملتقى.// انتهى //14:49ت م0143