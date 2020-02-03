الدمام 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسرأس مدير عام الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية رئيس مجلس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان اليوم، اجتماع المجلس في دورته الثانية، بحضور مساعدا مدير التعليم للشئون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، وفاطمة الفهيد، والمساعد للشؤون المدرسية فهد الغفيلي، وأعضاء وعضوات المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الادارة الرئيسي بالدمام.وأوضح الدكتور الشلعان، أن إدارة تعليم المنطقة حريصة على تنفيذ البرامج والمشاريع التي ترسم خارطة طريقها وزارة التعليم، بما يضمن بناء جيل واعي ومبدع، وذلك في ظل الدعم غير المحدود من قبل حكومتنا الرشيدة - أعزها الله - لقطاع التعليم لإيمانها التام أن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.وأكد على أهمية رفع التحصيل الدراسي ونواتج التعلم، والدفع بتعريف أهداف وإنجاح الاختبارات الدولية والوطنية للحصول على مردودها الإيجابي من خلال تضافر جهود الجميع عبر العمل المؤسسي، التي سينعكس أثرها على الارتقاء بالعملية التعليمية، ورفع جودة مخرجاتها في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وبما يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تولي التعليم جلّ اهتمامها في سبيل توفير مقومات النجاح له لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.من جهته بين أمين المجلس أنور الزهراني، أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال، منها استعراض توصيات الاجتماع الاول للمجلس، واستعراض بوابة تعليم الشرقية ووحدة التحول الرقمي، وتسليط الضوء على البرنامج الوطني لتطوير المدارس نظم واستدامه، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمن طرح عدد من التوصيات وفرص التحسين، والوقوف على المستجد من الأعمال.// انتهى //14:49ت م0144