تونس 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واساتفق كلا من الرئيس التونسي قيس سعيّد، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، على ضرورة إيجاد حلّ سلمي ليبي ليبي دون أيّ تدخّل أجنبي، وعلى تعزيز دور دول الجوار لا سيما الجزائر وتونس في إيجاد تسوية تعود بالخير على الشعب الليبي.ودعا الرئيسان في بيان مشترك صدر اليوم عن رئاسة الجمهورية التونسية ، حكومتي البلدين، الى اجتماع على أعلى مستوى للنظر في سبل فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية في كلّ المجالات، وذلك عقب تشكيل الحكومة التونسية.وأكدا على تطابق وجهات النظر بخصوص المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي تباحثا حولها خلال جلسة المحادثات التي جمعتهما أمس في اطار زيارته للجزائر امس.وعن تطورات الملف الفلسطيني، شددا على انه لا حلّ إلّا بتكريس حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدين أهمية دفع العمل المغاربي المشترك في اتّجاه تحقيق تطلّعات شعوب المنطقة، مع ضرورة مواصلة تنسيق المواقف وتعزيز التشاور حول المسائل الإقليمية والقضايا الدولية.// انتهى //14:53ت م0145