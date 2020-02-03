أبهـا 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسنفذت كلية الطب بجامعة الملك خالد ممثلة في نادي الطب والإبداع، ونادي طب الطالبات ، حملة تطوعية مجتمعية للتوعية بأمراض السرطان، وذلك في أحد المجمعات التجارية بأبها، بالتعاون مع أطباء الجامعة.وتم خلال الحملة توعية كافة أفراد المجتمع بأمراض السرطان وأسبابه، ومضاعفاته، وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر، كما بلغ عدد المستفيدين وزوار الحملة أكثر من 800 زائر وزائرة.// انتهى //14:53ت م0146