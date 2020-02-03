الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسرعى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حفل تخريج (335) خريجًا وخريجة من برنامج جامعة الأمير سلطان للتعليم من أجل التوظيف بمقر الجامعة وإطلاق دفعة جديدة من 100 متدرب ومتدربة، وذلك بحضور مسؤولي كبريات الشركات المحلية والعالمية. وكان في استقبال معاليه مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني.واشتملت فقرات الحفل على تخريج دفعتين من البرنامج هما الخامسة والسادسة، ومعرضاً مصاحبًا تم من خلاله تقديم مخطط معلومات بياني عن تاريخ البرنامج وما حققه من منجزات.بعد ذلك قام المهندس الراجحي والحضور بجولة على معرض الخريجين الذين تحدثوا عن تجاربهم مع البرنامج وتأثيره في حياتهم العملية.تجدر الإشارة إلى أن برنامج التعليم من أجل التوظيف بجامعة الأمير سلطان يضم ثماني أكاديميات تقنية بالتعاون مع شركات عالمية هي: أكاديمية سيسكو - أكاديمية مايكروسوفت - أكاديمية جونيبر - أكاديمية أوراكل - أكاديمية أس أي بي (SAP) - أكاديمية هواوي - أكاديمية ريدهات - أكاديمية VMware، تتولى تأهيل عدد كبير من شباب الوطن من خريجي الجامعات السعودية بدعم من عدد من الجهات الرائدة في مقدمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ووزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة في برنامج التوازن الاقتصادي.// انتهى//14:54ت م0147