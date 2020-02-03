مكة المكرمة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واستشارك النقابة العامة للسيارات في المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية (2020) المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 10- 12 /6 /1441ه.وأوضح رئيس النقابة عبد الرحمن بن معيوف الحربي أن النقابة العامة للسيارات المنشأة في عام 1372هـ تشارك كراعٍ استراتيجي في هذا المعرض إيمانا منها بأهمية الدور الذي تؤديه في ترتيب وتنظيم قطاع نقل الحجاج والمعتمرين والزوار بإشراف وزارة الحج والعمرة.وأشار إلى أن النقابة تتطلع من خلال مشاركتها في هذا المعرض إلى تعزيز دورها المهم والفاعل كونها مؤسسة رائدة في تنظيم وادارة وتشغيل نشاطات وعمليات النقل الجماعي البري، لافتا الانتباه إلى أن هذا المعرض الضخم الذي تنظمه وزارة النقل ويشارك فيه نخبة من المؤسسات الحكومية والأهلية المحلية والعالمية الرائدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية سيحقق هدف النقابة في إبراز استراتيجيتها ومبادراتها التي تتواكب مع تطلعات وأهداف وزارة الحج والعمرة التي تهدف الى تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في التخطيط والتنظيم والإدارة الفعالة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:56ت م0148