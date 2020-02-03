الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات اليوم, الملتقى الأول "كن واعي" تحت شعار "عزيمة وطن" الذي يقام في مجمع الوزارة بالدرعية ويستمر 3 أيام، ويستهدف منسوبي ومنسوبات الوزارة بمختلف تخصصاتهم ومهامهم ومنسوبي جهات حكومية أخرى يمثلون إدارة التعليم بالعاصمة ومكتب مكافحة التسول ومركز التدريب بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومراكز التنمية ومكتب التعليم الأهلي وموظفي مكافحة المخدرات, وبحضور تجاوز عدده 186 فرداً.وقدم مدير إدارة الشؤون الوقائية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض العميد سلطان الجبرين خلال انطلاقة برنامج الملتقى، عرضاً مرئياً لجهود المديرية في مكافحة هذه الآفة الخطيرة.بعدها تحدثت استشاري طب نفسي بمجمع ارادة للصحة النفسية ونائب المدير العام للصحة النفسية والخدمات الاجتماعية بوزارة الصحة في المحور الأول الدكتورة عيشه قفاص عن الإدمان ومؤشراته تحت عنوان "هل توجد مؤشرات مؤكدة على الإدمان ؟" ، كما تطرقت في المحور الثاني إلى "علامات التعاطي" وكيفية اكتشاف ذلك قبل أن يصل المتعاطي إلى درجة الإدمان.وسيستكمل الملتقى يومي الثلاثاء والأربعاء بمحاور جديدة يتحدث عنها متخصصون في الطب النفسي وعلاج الإدمان وآخرون من مركز تطوير وتدريب القدرات النسائي بمديرية السجون، والإدارة العامة للعمليات بمديرية مكافحة المخدرات.// انتهى //14:58ت م0149